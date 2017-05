Mislukte aanslag op Martin Kok had meerdere slachtoffers kunnen eisen

Een explosief dat vorig jaar juli onder de auto van ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok was geplaatst, was zo krachtig dat er waarschijnlijk meerdere doden zouden zijn gevallen als het was afgegaan. Dat stelt de politie na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De auto stond op de Amsteldijk, zo'n 20 à 25 meter van restaurant Klein Kalfje tussen Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel, waar Kok zat te eten. Het explosief was veertig keer krachtiger dan een handgranaat en de ravage was waarschijnlijk enorm geweest. Panden in de buurt zouden beschadigd zijn, en er zouden volgens de politie ook veel mensen gewond zijn geraakt.

Klein Kalfje

Omstanders zagen die avond iets onder de geparkeerde auto van Kok zitten en waarschuwden de politie. Het Klein Kalfje werd ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nam het explosief mee.

Om de impact van het explosief te tonen heeft de politie samen met Defensie een explosief met dezelfde kracht onder hetzelfde model auto geplaatst. Op de beelden is goed te zien dat er veel schade zou zijn ontstaan als de bom was afgegaan.