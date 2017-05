Trainer Spalletti vertrekt bij AS Roma

Kevin Strootman tekende gisteren een langlopend contract tot 2022 bij AS Roma, zijn trainer doet dat juist niet: Luciano Spalletti wil zijn aflopende verbintenis niet verlengen en vertrekt.

Spalletti leidde Roma dit seizoen naar de tweede plaats in de Serie A en dwong daarmee een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League af. Voorzitter Jim Pallotta is zijn trainer dan ook dankbaar.

"We danken Luciano Spalletti oprecht voor zijn geweldige werk voor de club", staat op de website van AS Roma. "Onder zijn leiding behaalde het team de meeste punten en maakte het de meeste doelpunten in de clubhistorie."

Spalletti was sinds januari 2016 trainer van AS Roma. Tussen 2005 en 2009 stond hij ook al aan het roer in Rome.