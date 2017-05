Miljoen kustwoners Bangladesh schuilen voor cycloon Mora

De bevolking was daarom opgedragen veilige gebieden of speciale schuilplaatsen op te zoeken. Vissers werd geadviseerd niet de zee op te gaan.

Over slachtoffers is nog niets bekend. De verwachting is dat Mora veel schade zal aanrichten in vluchtelingenkampen van Rohingya's, een moslimminderheid in het buurland Myanmar die daar wordt vervolgd.