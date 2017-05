Meer dan 20 doden bij twee aanslagen in Bagdad

Bij twee bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt.

De eerste autobom ging rond middernacht af bij een populaire ijssalon in Bagdad. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven en raakten meer dan 20 mensen gewond. Op dat tijdstip waren veel mensen op straat vanwege de ramadan. Na zonsondergang, als er weer gegeten mag worden, wordt het druk in restaurants en bij eetstalletjes.

De tweede autobom ging een paar uur later af bij een overheidsgebouw. Daarbij zouden zeven mensen zijn omgekomen en zo'n veertig mensen gewond zijn geraakt.

IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de eerste aanslag. De terreurorganisatie wordt steeds verder in het nauw gedreven in Irak. Al maanden zit IS in het defensief in Mosul, het laatste grote IS-bolwerk in Irak.

Winkelcentrum

Tijdens de ramadan worden vaak 's nachts en 's avonds laat aanslagen gepleegd in Irak. Vorig jaar blies vlak voor het einde van de ramadan een zelfmoordterrorist zich in de buurt van een winkelcentrum op in een busje dat was volgeladen met explosieven. Daarbij kwamen 250 mensen om het leven. Het was een van de de zwaarste aanslagen van de afgelopen tien jaar.

De tweede aanslag is nog niet opgeëist, maar is volgens de autoriteiten vermoedelijk ook door IS gepleegd.