Wekdienst van 30 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

De reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya zijn voor het eerst te zien in Ouwehands Dierenpark. De beren uit China zaten sinds 12 mei in quarantaine. Voor deze week zijn de kaartjes uitverkocht, maar voor daarna is nog geen sprake van een stormloop.

De Tweede Kamer praat vanmiddag over het eindverslag van informateur Schippers. Zij is er niet in geslaagd om partijen te vinden die samen een kabinet willen vormen en daarom geeft ze de opdracht terug. Zij wil dat PvdA'er en Minister van Staat Herman Tjeenk Willink nu een poging gaat doen. De Tweede Kamer stemt daar later vandaag over.

