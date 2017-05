Bertens geniet van successen vriendin Hogenkamp

"Ik zit in een rollercoaster", zegt Hogenkamp. "De ziekte van mijn moeder heeft zeker impact, maar op de baan probeer ik het van me af te zetten. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. De resultaten zijn in ieder geval goed."

Supervorm en samen trainen

Tennis blijkt voor haar een "extra uitlaatklep". Hogenkamp speelt weer sinds eind maart, heeft ondertussen twee titels gewonnen en verkeert nu misschien wel in de vorm van haar leven, getuige haar zege op de voormalig nummer één Jelena Jankovic. Die ze ook nog eens versloeg onder toeziend oog van haar moeder op de tribune.

"We zijn er altijd voor elkaar en ik spreek haar bijna dagelijks", aldus Bertens, die samen met Hogenkamp in de tweede ronde staat. "Dinsdag gaan we samen trainen en ook een beetje van dit succes genieten."