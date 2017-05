In Noord-Limburg is een vrachtwagen op een goederentrein gebotst. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang tussen Sevenum en Venlo. Door de botsing vloog de vrachtwagen in brand. De vrachtwagen noch de trein vervoert gevaarlijke stoffen.

De chauffeur van de vrachtwagen en de machinist van de trein raakten niet gewond, zeggen de hulpdiensten. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Venlo is gestremd. Het opruimen gaat nog de hele dag duren is de verwachting.