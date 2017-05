Nederlands donorkind vindt via commerciële dna-databank haar vader

De commerciële dna-databanken, met name die in de VS, maken gebruik van heel moderne technieken, waardoor niet op zo'n twintig dna-markers wordt getoetst, maar soms op wel 700.000. Als een ver familielid ergens geregistreerd staat, maakt dat de kans groter dat de spermadonor ook wordt gevonden.

Stikkelman stuurde vorig jaar buisjes wangslijm naar drie dna-databanken, onder meer in de VS. Zo kwam ze erachter dat er een match was met een vrouw uit Australië, die een achternicht bleek te zijn van haar donorvader. Die vond ze, samen met haar halfzus, in december vorig jaar, na zeventien jaar vergeefs zoeken.

Donor Detectives

Stikkelman heeft met andere donorkinderen de stichting Donor Detectives opgericht om kinderen van anonieme zaaddonoren aan te moedigen op zoek te gaan. "Het is belachelijk dat je voor een kind besluit dat het niet nodig is een vader te kennen. Het is jouw recht om te weten waar je vandaan komt."

De commerciële dna-datanken kunnen grote gevolgen hebben voor spermadonoren. In het AD zegt Stikkelman dat de afgelopen maand zeventig donorkinderen wangslijm hebben opgestuurd naar databanken. "Een selecte groep zet alles op alles om hun donorvader te vinden." Zelf heeft ze inmiddels geregeld contact met haar biologische vader.