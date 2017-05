'Verzekeraar doet te weinig tegen ontbossing en landroof'

Verzekeraars sluiten hun ogen voor landroof en ontbossing. Ze beleggen de premies van hun klanten nog steeds in de lucratieve, maar controversiële palmoliesector. Dat zeggen onderzoekers van de Eerlijke Verzekeringswijzer, een initiatief van onder meer Amnesty International, de FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib.

Grote palmoliebedrijven zijn de laatste jaren in opspraak gekomen door misstanden. Zo is inmiddels algemeen bekend dat voor de aanleg van de enorme plantages in veel gevallen tropische bossen worden gekapt. Daarmee vernietigen ze de leefomgeving van bedreigde diersoorten als de orang-oetan en de Sumatraanse tijger. Ook worden mensen van hun land verjaagd.

Toch blijven verzekeraars beleggen in de palmplantages, zegt de Eerlijke Verzekeringswijzer, en ze worden daarvoor nauwelijks ter verantwoording geroepen. De Verzekeringswijzer beoordeelde negen verzekeraars en zeven daarvan doen onvoldoende, vinden de onderzoekers.

Geen duidelijkheid

Zij controleerden wat de grote Nederlandse verzekeraars de afgelopen vier jaar investeerden in tien omstreden palmoliebedrijven en hoe ze met die bedrijven omgingen. Daaruit bleek onder meer dat het merendeel geen invloed uitoefent door mee te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, geen volledige 'zwarte lijst' heeft met bedrijven die geregeld in de fout gaan en geen bindende afspraken maakt met bedrijven op die lijst.

"Het is totaal onduidelijk wat voor maatregelen verzekeraars nemen om te voorkomen dat hun beleggingen leiden tot ernstige mensenrechtenschendingen en milieumisdaden", zegt een woordvoerder van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Alleen Vivat scoort uitstekend en verdient een compliment en Achmea krijgt een voldoende, maar de andere verzekeraars scoren twijfelachtig (NN Group), slecht (APG, Aegon en Delta Lloyd) tot zeer slecht (Generali, Legal & General en Allianz).

Met name in Azië wordt op grote schaal oerwoud en veengrond in brand gestoken om ruimte te maken voor palmolieplantages en klagen inheemse bewoners over gezondheidsklachten en gedwongen huisuitzettingen.