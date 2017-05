Duitse minister Gabriel roept op tot verzet tegen politiek Trump

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel (SPD) roept Europa op om zich te verzetten tegen de politiek van de Amerikaanse president Trump. "Wie zich niet keert tegen dit Amerikaanse beleid maakt zichzelf medeschuldig", zegt hij tegen de Duitse krant Rheinische Post.

"Wie klimaatverandering door minder milieubescherming versnelt, wie meer wapens in crisisgebieden verkoopt en wie religieuze conflicten niet politiek wil oplossen, brengt de vrede in Europa in gevaar", zegt Gabriel.

De Duitse minister refereert volgens analisten aan de grotendeels mislukte G7-top, waar geen concrete afspraken werden gemaakt over problemen met migratie en waar Trump in het midden liet of hij het klimaatverdrag van Parijs wil steunen. Verder sloot Trump op zijn eerste buitenlandse reis deze maand een megawapendeal met Saudi-Arabiƫ, zonder mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen.

'Westen verzwakt'

Volgens Gabriel gaat het niet alleen om de mislukte top. De top bewijst volgens de minister dat de machtsverhoudingen in de wereld veranderen. Als Trump "het doordrukken van nationale belangen boven de internationale orde stelt, dan zeg ik dat het Westen kleiner is geworden, of op zijn minst zwakker."

Net als bondskanselier Merkel zondag verkondigde, pleit Gabriel voor een sterkere rol voor Europa. Hij bepleit meer Europese samenwerking: "Alleen dan hebben we de kracht om op het politieke wereldtoneel een geloofwaardige speler te zijn." Volgen Gabriel kan een sterker Europa de Verenigde Staten ervan overtuigen weer de leidende rol te spelen die het land decennia vervulde.

Zondag zei Merkel bij een bezoek aan de CSU, de zusterpartij van haar CDU, dat Europa niet langer blind kan varen op Washington. Europa moet zijn lot in eigen hand nemen, sprak Merkel.

SPD-leider Martin Schulz, Merkels belangrijkste rivaal voor de verkiezingen in september, sprak gisteren schande van Trumps opstelling op de G7 in Taormina, Siciliƫ. Trump is volgens Schulz een president die anderen wil vernederen en die zich presenteert als een autoritair leider. "Europa is het antwoord en meer samenwerking tussen Europese landen op alle niveaus is het antwoord op Donald Trump."