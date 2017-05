'Gesprekken tussen Alflen en NEC gestaakt'

Het zondag gedegradeerde NEC heeft nog geen nieuwe trainer. De gesprekken tussen de club en de beoogde nieuwe coach, Rob Alflen, zijn gestaakt, meldt Omroep Gelderland.

"Het is op dit moment helemaal niet aan de orde, want we zijn gestopt met alle gesprekken", aldus Alflen, die nog een doorlopend contract heeft als assistent-trainer van Heracles Almelo. "NEC heeft uiteraard een lijstje. Daar sta ik op. De kans is groter dat het niet zover gaat komen."

Zondag degradeerde NEC naar de Jupiler League na een 4-1 nederlaag tegen NAC Breda. Na het ontslag van Peter Hyballa zat Ron de Groot in de nacompetitie als interim-trainer op de bank bij de Nijmegenaren. Hij gaf eerder al aan niet de nieuwe hoofdtrainer te willen worden, omdat hij liever op de achtergrond werkt.