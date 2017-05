Politie Manchester zoekt blauwe koffer van aanslagpleger

De politie in Manchester heeft een nieuwe foto vrijgegeven van de dader van de aanslag van vorige week. Op de foto, een stilstaand beeld uit bewakingsbeelden, is te zien hoe Salman Abedi met een grote blauwe koffer door de straten van Manchester loopt. De beelden zijn gemaakt op de dag van de aanslag.

De politie doorzoekt een vuilstortplaats in de omgeving van Manchester in de hoop de koffer te vinden. De politie benadrukt dat het niet gaat om een eveneens blauwe rugzak, waarvan foto's uitlekten in Amerikaanse media.

Niet gevaarlijk

Mensen die de dader tussen 18 en 22 mei met die koffer hebben zien lopen, wordt gevraagd zich te melden. Volgens de autoriteiten zitten er geen gevaarlijke spullen in de koffer.

Bij de aanslag bij de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven, onder wie de dader. Tot nu toe werden zestien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Veertien van hen zitten nog vast.