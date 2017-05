Video van zeldzame vloedgolf in Zandvoort: 'Het was een muur van water'

Op het strand tussen Katwijk en Zandvoort kwam vanmorgen een zeldzame, hoge vloedgolf aan.

"Ik werd wakker van een erg harde wind en zag dat er een paar strandbedjes met de poten in het water stonden", zegt Milo Gerritsen, medewerker van strandpaviljoen Ajuma. "Binnen vijf minuten was de wind volledig gedraaid en dreven alle stoelen los in de zee."

Gerritsen probeerde de spullen uit het water te redden. "Ik stond met twee bedjes in mijn handen toen ik achterom keek en een paar meter hoge muur op me af zag komen. Ik moest denken aan de tsunami in Thailand. Ik ben gaan rennen, de bedjes nog steeds in mijn handen."