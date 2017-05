Schrik en gehoorschade Belgische premier na startschot prinses

De Belgische premier Michel heeft een optreden in het parlement uitgesteld vanwege doktersafspraken. De politicus liep gehoorschade op toen de Belgische prinses Astrid het startschot loste bij een hardloopwedstrijd, afgelopen zondag in Brussel.

Op foto's is te zien dat Michel (41) naast de prinses (54) staat als zij het startschot lost. Hij schrikt zichtbaar van de knal. De premier werd vandaag onderzocht door een arts, die vaststelde dat hij gehoorschade heeft opgelopen.

Morgen volgt opnieuw een behandeling. Daardoor heeft de Michel een overleg in de Belgische Kamer uitgesteld. De premier zou voor een commissie van Binnenlandse Zaken tekst en uitleg geven over investeringen in de Belgische economie.

Michel zal zich ook na morgen nog een aantal keer bij de dokter moeten melden, maar kan zijn overige werkzaamheden gewoon uitvoeren.