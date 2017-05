Oppasser in Britse dierentuin gedood door tijger

In een dierentuin in Huntingdon, in het oosten van Engeland, is een dierenverzorger gedood door een tijger.

Volgens de politie waren de vrouw en de tijger samen in het verblijf terechtgekomen in het safarigedeelte van het dierenpark. Hoe het kon dat de vrouw oog in oog kwam te staan met de tijger is nog niet duidelijk. De verzorger was op slag dood.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur in Hamerton Zoo, niet ver van Cambridge. Vorige zomer heeft het dierenpark een nieuw verblijf geopend voor zijn Maleisische en Bengaalse tijgers.