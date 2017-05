Zeker elf doden bij hevige onweersbuien in Moskou

Bij noodweer in de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. De stad en omgeving werden getroffen door harde windvlagen, stortregen, hagel en onweer. Daardoor vielen honderden bomen om en raakten elektriciteitskabels beschadigd.

De windvlagen die over Moskou trokken, bereikten snelheden van 110 kilometer per uur. Volgens meteorologen komt dat in die stad bijna nooit voor. Bij de onweersbuien raakten gebouwen onherstelbaar beschadigd. De burgemeester zegt dat 50 mensen om medische hulp vroegen.