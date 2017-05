Morgen panda's eindelijk te zien, kaartverkoop loopt nog niet storm

Vanaf morgen zijn de reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen te zien in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, maar van een 'run' op de kaartjes lijkt vooralsnog geen sprake. Voor volgende week zijn nog volop tickets voor het park te krijgen.

De eerste dagen zijn wel uitverkocht, maar dat komt mede doordat het park die voor een deel gereserveerd heeft voor abonnementhouders en loterijwinnaars. Daarna is het alle dagen "rustig", zo is te zien in het online reserveringsysteem.

Ouwehands Dierenpark verwacht dat er wel veel mensen naar de panda's komen kijken en denkt dat de meeste bezoekers pas op het laatste moment een kaartje kopen.

Twee weken geleden leek het overigens nog wel storm te lopen. Toen duidelijk werd dat de panda's op 30 mei aan het publiek worden gepresenteerd, raakte de site bijna overbelast.