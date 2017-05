Acteur John Wijdenbosch (44) met gezin verongelukt bij Lelystad

Bij het verkeersongeluk vanmorgen op de A6 bij Lelystad is acteur John Wijdenbosch om het leven gekomen. Ook zijn vrouw en zijn kind zijn daarbij verongelukt.

De 44-jarige acteur die in Paramaribo is geboren, kreeg vooral bekendheid door zijn rol als Bjorn in de film en televisieserie Costa!. Hij was ook te zien in Fort Alpha, Shouf Shouf! en Moordvrouw.

De politie heeft nog geen idee over de oorzaak van het ongeluk. De auto raakte vanmorgen vroeg van de weg tussen Lelystad en Almere en schoot daarna het water in.

Afgesloten

Duikers hebben de drie uit het voertuig gehaald. De auto is uit het water getakeld voor onderzoek. De snelweg was bij Lelystad in de richting van Almere enige tijd afgesloten.