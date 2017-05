Helers Romeins beeld gaan allebei de cel in

In Amsterdam zijn een Nederlandse man en een vrouw veroordeeld tot celstraffen tot een jaar voor heling van een eeuwenoud Romeins beeld. De marmeren beeltenis van het hoofd van de Romeinse keizerin Julia Domna werd ontvreemd uit de opslag van een archeologisch museum bij Rome.

De man en de vrouw boden het kunstwerk vorig jaar zomer aan bij veilinghuis Christie's in Amsterdam. Medewerkers vertrouwden het duo niet en namen contact op met de Italiaanse politie. Na onderzoek van de Italiaanse recherche bleek het om een gestolen werk te gaan.

De man en vrouw ontkennen dat ze wisten dat het beeld was gestolen.

Onschatbare waarde

De straffen zijn hoger uitgevallen dan het Openbaar Ministerie had geëist omdat de rechtbank zwaar liet meewegen dat het cultureel erfgoed betrof dat de twee probeerden te verkopen.

In cultureel opzicht is het beeld van onschatbare waarde. Het is teruggegeven aan het Italiaanse museum waarvan het gestolen was.

De man heeft van de rechter een jaar celstraf gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM had twee weken geleden zes maanden celstraf tegen hem geëist.

De vrouw kreeg acht maanden met eveneens een voorwaardelijke straf van zes maanden. Ook kreeg zij een taakstraf van 240 uur opgelegd. Het OM eiste eerder vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 120 uur.

Kostwinner

De straf van de vrouw is lager uitgevallen dan die van de man omdat de rechtbank er rekening mee heeft gehouden dat ze kostwinner is en de zorg heeft voor een thuiswonende zoon met problemen en haar moeder in een verzorgingstehuis. De rechtbank vond de heling echter te ernstig om te volstaan met alleen een voorwaardelijke straf en een taakstraf.