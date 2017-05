Opnieuw warmterecord gebroken: 33,1 graden in Limburg

Nooit eerder sinds de start van de metingen was het zo warm op 29 mei. Vanmiddag werd op het KNMI-meetpunt in Ell (vlak bij Weert) een temperatuur gemeten van 33,1 graden.

Daarmee werd het dagrecord van 29 mei 1944 gebroken, dat stond op 32,2 graden. Het is de derde tropische dag in mei. Normaal gesproken ligt de temperatuur in deze maand gemiddeld rond de 20 graden.

Temperatuurverschillen

Binnen Nederland waren vandaag grote temperatuurverschillen. Op de Wadden was het rond 14.00 uur slechts 14 graden door een opstekende koude noordenwind, terwijl in Limburg de thermometer meer dan 30 graden aanwees.

De komende uren stroomt koelere lucht het land binnen en zal de temperatuur vooral in het westen van het land dalen. Landinwaarts kunnen er forse onweersbuien ontstaan. Het zijn lokale buien, want op de meeste plaatsen blijft het in de namiddag en vroege avond gewoon droog.

Later op de avond en vannacht komen er vanuit het zuiden meer buien het land in. Dit kunnen zeer stevige onweersbuien met hagel en onweer zijn die een groot deel van het land zullen overtrekken.