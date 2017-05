Nadal en Djokovic eenvoudig naar tweede ronde

Titelverdediger Novak Djokovic heeft op Roland Garros zonder grote problemen de tweede ronde bereikt. De als tweede geplaatste Serviër won met 6-3, 6-4, 6-2 van de Spanjaard Marcel Granollers (WTA-77).

Granollers pakte in alle sets minimaal een break. De Spanjaard dempte daarmee echter veelal de put nadat het kalf al was verdronken. Serverend voor de match overleefde Djokovic drie breakpoints, waarna zijn eerste matchpoint raak was.

Na een pover begin van het jaar werkte Djokovic in het gravelseizoen met een opgaande prestatiecurve naar de juiste vorm. Achtereenvolgens bereikte de Serviër in Monte Carlo de kwartfinales, in Madrid de laatste vier en in Rome de finale.