Sjarapova niet op tijd fit voor Rosmalen

Maria Sjarapova zal de wildcard die al enige tijd voor haar klaarligt bij het grastoernooi van Rosmalen, niet aannemen. De Russin is niet op tijd hersteld van een dijbeenblessure om aan het Ricoh Open mee te kunnen doen.

"Heel jammer, want ze was voornemens om mee te doen", laat toernooidirecteur Marcel Hunze weten. "De kans dat ze nog wel op tijd fit is, is nihil. Dus dat kunnen we vergeten."

Hunze, die wel Agnieszka Radwanska, Kristina Mladenovic en Kiki Bertens in het hoofdschema heeft staan, houdt dus een wildcard over. En die zou best eens naar Richèl Hogenkamp kunnen gaan. "Het ligt voor de hand dat de wildcard naar een Nederlandse gaat, ja", reageert de toernooidirecteur zonder op namen in te gaan.

De blessure van Sjarapova kwam eerder deze maand aan het licht bij het toernooi van Rome, waar ze in de tweede ronde opgaf. Dat was op dezelfde dag dat ze te horen kreeg dat ze op Roland Garros geen wildcard zou krijgen vanwege de dopingschorsing die ze uitzat.

De Russin heeft inmiddels genoeg punten verzameld om aan het kwalificatietoernooi van Wimbledon mee te mogen doen. Ze opent het grasseizoen nu in de week na Rosmalen bij het toernooi van Birmingham.