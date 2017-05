Vastgoedorganisatie Rotterdam heeft grote steken laten vallen

'Fraude had voorkomen kunnen worden'

De fraude is primair de schuld van degenen die de fraude hebben gepleegd, stelt de commissie, maar als de medewerkers en leidinggevenden van de vastgoedorganisatie zich aan de afspraken hadden gehouden, was de fraude waarschijnlijk voorkomen en zeker eerder ontdekt.

De onderzoekscommissie concludeert dat het vorige college de gemeenteraad onjuist heeft geïnformeerd. Maar ook het huidige college heeft de raad nog in oktober vorig jaar niet goed geïnformeerd.

Zo meldde het college ten onrechte dat managementinformatie op detailniveau ontbrak. "Dat is een belangrijke constatering voor ons", zei commissievoorzitter Bart Joost van Rij bij de presentatie van het rapport.

Gevolgen voor wethouders

De politieke leiding had de afgelopen jaren weinig aandacht voor de vastgoedorganisatie, stelt de onderzoekscommissie. Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) had tot vorig jaar geen inzicht in de bedrijfsvoering van de organisatie, is het verwijt van de commissie.

De gemeenteraad bespreekt het rapport op 29 juni. Dan wordt ook duidelijk of er politieke consequenties zijn voor Schneider en D66-wethouder van Financiën Adriaan Visser.