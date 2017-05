Drie doden bij ongeluk op A6 Flevoland

Bij een ongeluk op de A6 tussen Lelystad en Almere zijn drie mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak in het water naast de snelweg belandde.

Duikers hebben de drie inzittenden uit het voertuig gehaald. De auto is inmiddels uit het water getakeld voor onderzoek. De snelweg is bij Lelystad in de richting van Almere afgesloten.

De politie kreeg iets voor 09.00 uur een melding binnen van een voorbijganger die "iets in het water zag liggen". Hoelang de auto er al lag, weet de politie nog niet.