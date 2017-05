Bertens terug in Parijs: er kunnen weer mooie dingen gebeuren

Van zenuwen, vaak een valkuil voor Bertens, is dezer dagen geen sprake. "De druk is er een beetje af omdat ik de laatste weken veel punten verdedigd heb die ik hier vorig jaar op Roland Garros gehaald heb."

Gravel is verlossing

Net als vorig jaar is ze met de titel van Nürnberg aangekomen in Frankrijk. Het gravel bracht verlossing in een seizoen waarin ze moeizaam op gang kwam. "Op gravel kan ik zwaarder spelen en komen mijn forehands beter door. Plus het glijden en bewegen gaat me beter af."

En door de overwinningen van de voorbije weken is haar zelfvertrouwen groot. "Ik heb 100 procent zelfvertrouwen. En dan kunnen er weer mooie dingen gebeuren", zegt ze met een glimlach.