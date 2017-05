Zoetemelk: als je de Giro wint, kan je ook de Tour winnen

"Nu is er weer een goede lichting", aldus Zoetemelk. "Het zegt genoeg dat er in deze Giro op een gegeven moment drie Nederlanders in de toptien stonden (Dumoulin, Bauke Mollema, Steven Kruijswijk, red.)."

Kuiper: heel knap dat het Tom gelukt is

Een andere grootheid uit de Nederlandse wielergeschiedenis, Hennie Kuiper, wil nog even niet denken aan eventueel volgend succes voor Dumoulin. "We moeten hier lang van nagenieten met z'n allen en niet te snel naar een volgende ronde zoeken die hij kan winnen. Maar we gaan nog veel plezier aan Tom beleven."

Kuiper slaagde er zelf nooit in een grote ronde te winnen. Hij werd wel twee keer tweede in de Tour de France, waarvan de laatste keer achter Zoetemelk. In de Vuelta van 1976 begon Kuiper de afsluitende tijdrit in de gele leiderstrui, Maar hij verspeelde veel tijd, zakte zelfs naar de zesde plaats en moest de eindzege aan José Pesarrodona laten.