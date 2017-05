Parachutist verongelukt tijdens festival New York

Bij de haven van New York is een Amerikaanse marinier om het leven gekomen toen zijn parachute niet openging. Het ongeluk gebeurde voor het oog van duizenden mensen bij een demonstratie van de Amerikaanse marine.

De parachutist deed samen met andere parachutisten een sprong in het Liberty State Park toen zijn parachute niet openging. Hij landde in het water naast het park, vertelt een admiraal. Het slachtoffer werd door de kustwacht uit het water van de Hudson gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij niet veel later doodverklaard.

De marine hield demonstraties voor een jaarlijks festival dat rond de haven van New York wordt gehouden. De parachutist deed mee aan een vliegshow. Er wordt onderzocht waardoor de parachute niet openging.