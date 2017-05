MI5 opent intern onderzoek na aanslag Manchester

De Britse veiligheidsdienst MI5 heeft een intern onderzoek geopend om te kijken of er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag in Manchester. Bekenden van de aanslagpleger, Salman Abedi, deden in het verleden meerdere keren meldingen over hem vanwege zijn extremistische opvattingen.

Een diepgaand onderzoek moet de vraag beantwoorden of MI5 steken heeft laten vallen. Ook wordt gekeken naar wat er bekend was over de andere verdachten die sinds de aanslag zijn opgepakt, meldt The Guardian. De aanslagpleger was in het verleden in beeld bij de Britse veiligheidsdiensten maar hij hoorde niet bij een groep van zo'n 3000 mensen die actief in de gaten worden gehouden.

Het vermoeden bestaat dat Abedi, wiens ouders vluchtten voor het bewind van de Libische dictator Kadhafi, een terreurtraining heeft gehad in Libië. Enkele dagen voordat hij toesloeg bij het concert van Ariana Grande in Manchester was hij teruggekeerd van een reis naar Libië.

In de zaak zitten nu dertien verdachten vast, onder wie familieleden van de dader. Twee mensen die werden opgepakt zijn weer vrijgelaten.

Bij de aanslag, een week geleden, werden 22 mensen gedood, onder wie zeven kinderen.