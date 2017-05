Nieuwe protesten in Marokkaanse steden

In Marokkaanse steden zijn protestacties gehouden uit solidariteit met inwoners van de Rif, het gebied in het noorden van het land. Onder meer in de hoofdstad Rabat en in Casablanca gingen mensen de straat op.

Ook in de noordelijke kustplaats Al Hoceima zijn nieuwe protesten tegen de achterstelling van het gebied door de regering. De Riffijnen willen onder meer beter onderwijs en betere zorg. Ze eisen ook dat de regering wat doet aan de hoge werkloosheid in de regio en aan de corruptie. Verder willen ze dat er een einde komt aan de militaire status die het gebied al ruim vijftig jaar heeft.

Vrijdagavond werden in Al Hoceima twintig mensen opgepakt na een demonstratie, waarbij betogers hard in botsing kwamen met de politie. De autoriteiten wilden ook protestleider Nasser Zafzafi oppakken, maar dat werd verhinderd door zijn aanhangers. Zafzafi is daarna gevlucht en ondergedoken.