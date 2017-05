Teruggang in vaste contracten lijkt ten einde

De kans om als flexwerker een vaste baan te krijgen is voor het eerst in jaren groter geworden. Ongeveer een kwart van de flexwerkers krijgt binnen drie jaar een vast contract, zegt het CBS.

Het bureau onderzocht of mensen die in 2012 als flexkracht werkten drie jaar later een vast contract hadden. Bij 26 procent was dit het geval. 20 procent werkte nog altijd als flexkracht. De rest had geen werk meer, kreeg een uitkering of was inmiddels begonnen als zelfstandige.

De jaren ervoor daalde ieder jaar de kans op een vast contract. Van de flexwerkers uit 2007 had 35 procent drie jaar later een vaste baan.

Hoogopgeleiden hebben meer kans op een vaste baan dan laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide flexkrachten uit 2012 had 36 procent na drie jaar vast werk. Bij lager opgeleiden was dat slechts 17 procent.