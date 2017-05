Man doodgeschoten in woonwijk Rotterdam

In de woonwijk Ommoord in Rotterdam is vanavond op straat een man doodgeschoten. De politie is op zoek naar de dader.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over de toedracht. Volgens een verslaggever van het AD opende de schutter het vuur tijdens een iftar-maaltijd in een tuin. De iftar is voor moslims de maaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan.