Klaassen mist duel met Marokko vanwege knieklachten

Davy Klaassen moet de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Marokko woensdag aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Ajax heeft last van een knieblessure en hoopt donderdag weer aan te sluiten.

Clubgenoten Joël Veltman, Nick Viergever, Matthijs de Ligt en Kenny Tete meldden zich zondag al wel in het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. Ook Tottenham-aanvaller Vincent Janssen sloot bij de groep aan.

De selectie in Portugal bestaat nu uit 18 spelers. Wesley Hoedt, Steven Berghuis, Memphis Depay, Bas Dost, Bruno Martins Indi, Sergio Padt, Quincy Promes, Davy Pröpper, Bart Ramselaar, Marten de Roon, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Jeroen Zoet waren al in Portugal.

Later compleet

Jasper Cillessen, Nathan Aké en Wesley Sneijder sluiten ook spoedig aan en na het duel met Marokko wordt de groep gecompleteerd met Daley Blind, Jeremain Lens, Arjen Robben, Kevin Strootman, Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum en mogelijk Klaassen.

Nederland ontmoet woensdag in Agadir Marokko en speelt op zondag 4 juni in De Kuip een oefenduel met Ivoorkust. Op vrijdag 9 juni staat in Rotterdam het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op het programma. Dat zitten Dick Advocaat en Ruud Gullit voor het eerst op de bank.