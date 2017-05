Benfica wint na landstitel ook de beker

Benfica heeft na het binnenhalen van zijn 37ste landstitel ook de Portugese beker gewonnen. Dankzij een 2-1 zege op Vitoria Guimaraes werd voor de 26ste keer de Taça de Portugal veroverd.

Benfica nam afstand in de beginfase van de tweede helft. Jiménez scoorde uit de rebound nadat doelman Silva een pegel van Jonas los had gelaten en Salvia kopte fraai de 2-0 binnen. Zungu bracht de spanning terug met een kopbal, maar meer zat er voor Guimarães niet in.

Guimarães stond voor de zevende keer in de finale en won alleen in 2013. Het was toen Benfica met 2-1 de baas. Twee weken geleden was Guimarães ook de opponent in het kampioensduel van Benfica (5-0).