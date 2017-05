Totti neemt afscheid bij AS Roma met CL-ticket

AS Roma heeft zich op de laatste speeldag in de Serie A geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Romeinen stelden de tweede plaats veilig door op de valreep van Genoa te winnen: 3-2.

AS Roma bleef daardoor Napoli één punt voor. De club uit Napels won met 4-2 bij Sampdoria en gaat naar de CL-voorronde.

AS Roma - Genoa stond in het teken van het afscheid van clubicoon Francesco Totti. De 40-jarige vedette hangt na 25 jaar zijn voetbalschoenen aan de wilgen. In de 54ste minuut mocht hij voor de laatste keer het veld betreden. Een doelpunt voor de levende legende zat er niet meer in. Kevin Strootman speelde het hele duel mee bij AS Roma.