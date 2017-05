Merkel na vertrek Trump: wij Europeanen moeten lot in eigen hand nemen

Merkel benadrukte de noodzaak van vriendschappelijke relaties met de VS en Groot-Brittannië. Ook onderstreepte ze het belang ervan om goede buren te zijn voor andere landen, "waar mogelijk ook met Rusland".

Maar dat neemt volgens haar niet weg dat "wij als Europeanen voor onze eigen toekomst moeten vechten".

Merkel ontmoette Trump afgelopen week in Brussel bij de NAVO en op Sicilië op de G7-top. Bij de NAVO zei Trump in het openbaar dat de meeste Europese landen te weinig betalen voor de gemeenschappelijke defensie, en op Sicilië waren er zeer moeizame gesprekken over de vluchtelingen, de internationale handel en het klimaat. Daarnaast noemde Trump de Duitsers binnenskamers "slecht, zeer slecht" omdat ze miljoenen auto's naar de VS exporteren.