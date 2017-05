'Als Dumoulin het hier kan, kan hij het overal'

De glorieuze eindzege in de 100ste Giro d'Italia was niet alleen de winst van Tom Dumoulin, maar ook van zijn team Sunweb. "We hadden een plan met de ploeg", aldus teammanager Iwan Spekenbrink. "Hij maakt het waar en wij maken het waar. Dit is het moment."

Als het aan ploegleider Aike Visbeek ligt, blijft het niet bij deze ene Giro-zege. "We moeten niet vergeten dat we er voor het eerst echt voor zijn gegaan. Het einde van de ontwikkeling van Tom hebben we nog niet gezien. Dit is een mooi vertrekpunt richting de andere grote rondes."