Grimmige sfeer rond stadion NEC na degradatie

Rond stadion De Goffert in Nijmegen hangt een grimmige sfeer, na de degradatie van voetbalclub NEC. Volgens Omroep Gelderland gedraagt een kleine groep supporters zich agressief. Er zijn stenen en takken gegooid naar bussen met supporters van NAC Breda, de club die ten koste van NEC naar de Eredivisie gaat.

De boze fans van NEC kwamen al voor het einde van de wedstrijd naar de ingang van het stadion om hun onvrede te uiten. Er is veel politie en ME aanwezig. Supporters die nog in het stadion was, mochten korte tijd niet naar buiten. Na een tijdje gingen de deuren toch weer open.

Het is niet voor het eerst dat de sfeer rond het stadion grimmig is: vorige maand probeerden boze supporters verhaal te halen bij het bestuur en de spelers, toen de club verloor van Excelsior.