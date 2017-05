Opnieuw arrestatie na aanslag Manchester

De Britse politie heeft een veertiende arrestatie verricht in verband met de aanslag in Manchester van maandag. Ook is een pand in het zuiden van de stad doorzocht.

De 25-jarige arrestant wordt verdacht van "misdaden in strijd met de wet tegen terrorisme."

Van de veertien mensen die zijn aangehouden vanwege de aanslag, zitten er in totaal nog twaalf vast. Het zijn mannen tussen de 18 en 44 jaar oud.

Uitsluiten

Mogelijk lopen er nog mensen uit het netwerk van de zelfmoordterrorist vrij rond. Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, kan dat pas worden uitgesloten als het onderzoek is afgerond. Daarvoor worden duizend mensen ingezet. Gisteren ging het dreigingsniveau omlaag.

Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Meer dan 100 mensen raakten gewond.