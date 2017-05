Trotse Ten Hag: hier zijn we al twee jaar mee bezig

Na de laatste strafschop was de ontlading in de Galgenwaard groot. Bij de spelers, maar ook bij de fans, die massaal het veld bestormden. Een groot contrast met vorig jaar, toen zowel de bekerfinale als de finale van de play-offs verloren ging.

Ten Hag: "We zijn al twee jaar bezig om een bepaalde mentaliteit te kweken. Van overtuiging, geloof, veerkracht, weerbaarheid en zelfvertrouwen. Dat bepaalt of je prijzen wint of niet. We zijn vaker in deze positie geweest, maar maakten het toen niet af."

Barazite

Nacer Barazite was de gevierde man. Hij schoot de laatste strafschop binnen. "We hadden van tevoren allemaal droomscenario's in gedachten, maar dit heeft alles overtroffen. We hebben een welverdiende vakantie afgedwongen."