Bewoners niet verbaasd over jetski-ongeluk: de Maas is hier een snelweg

Ongelukken op de Maas bij Ammerzoden

- 25 augustus 2007: bij een botsing ter hoogte van Bokhoven wordt een speedboot uit het water gelanceerd. De vijf inzittenden komen in het water terecht, de boot landt in een weiland en vliegt in brand. Drie passagiers raken gewond.

- 19 augustus 2012: een 22-jarige man uit Ammerzoden verdwijnt onder water. Brandweer en politie kunnen de man met helikopter en sonarboot niet vinden. Pas rond middernacht vinden duikers zijn lichaam. Rijkswaterstaat en politie waarschuwen zwemmers al jaren voor de sterke stroming en zuiging door schepen.

- 27 mei 2017: een 14-jarige jongen uit Helmond overlijdt nadat hij bij Well door een jetski is overvaren. Omstanders zeggen dat hij daarvoor uit een boot was gesprongen. Het slachtoffer wordt na vijf kwartier gevonden en direct gereanimeerd, maar dat is tevergeefs.