Geschorste Hoedt wil zich bewijzen bij Oranje

Zodoende stond Hoedt vandaag op het trainingsveld in het Portugese Lagos, waar Oranje zich voorbereid op de oefenduels met Marokko en Ivoorkust en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg.

Natuurlijk wil hij zich laten zien bij Oranje. Twee maanden geleden loste hij de schutterende Matthijs de Ligt af in Sofia, waar Oranje een desastreuze 2-0 nederlaag leed in de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland. Die nederlaag werd bondscoach Danny Blind noodlottig.

In de loop van de week meldt zich een nieuwe bondscoach. "Ik heb nog geen contact gehad met Dick Advocaat, maar dat zal de komende dagen wel gebeuren als hij zich bij ons aansluit", aldus Hoedt, die het belang inziet van de komende duels.

"We moeten laten zien dat we gewoon een goed elftal zijn en dat we wat recht te zetten hebben."