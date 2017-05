Grim hoort van Advocaat dat Sneijder eerder aansluit

Ook al is hij fysiek nog niet aanwezig, Dick Advocaat lijkt de touwtjes nu al stevig in handen te hebben bij het Nederlands elftal. "Dat moet ik even met Dick overleggen", is het credo van interim-bondscoach Fred Grim deze dagen.

Zo kon hij vanmorgen na de ochtendtraining in Lagos, waar Oranje op trainingskamp is, nog niet bevestigen dat Wesley Sneijder zich eerder bij de groep meldt: "Dat hoor ik vanmiddag. Dick weet als het goed is meer."

En inderdaad. Sneijder krijgt van zijn club Galatasaray vrij voor de laatste twee competitieduels, zodat hij de oefenduels van Nederland met Marokko (woensdag) en Ivoorkust (zondag) kan spelen.