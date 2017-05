Bijna 150 doden door overstromingen Sri Lanka

In Sri Lanka zijn zeker 146 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van twee dagen zware regenval na een lange periode van droogte. En er is nog meer noodweer op komst. Er worden ten minste 112 mensen vermist. De leider van de reddingsoperatie verwacht niet dat er nog overlevenden worden gevonden.

Veel mensen raakten bedolven onder modderstromen. Een aantal dorpen staat helemaal blank.

Zo'n 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen, maar ook een getal van 500.000 wordt genoemd. Militairen zijn ingezet om de wegen vrij te maken naar de getroffen gebieden in het westen en zuiden van het land. Sommige delen zijn alleen per boot bereikbaar.

Hulpgoederen

Mensen waden door kniehoog water om bij de vrachtwagens te komen die hulpgoederen afleveren en mensen evacueren. Op verzoek van de regering helpt de VN bij de operatie. Ook brengt de VN waterzuiveringstabletten, tenten en andere eerste levensbehoeften naar de vluchtelingen en evacu├ęs.

India heeft inmiddels twee schepen met hulpgoederen naar Sri Lanka gestuurd en ook Pakistan en de VS hebben hulpgoederen toegezegd.

Er komen steeds vaker modderstromen voor na hevige regenval in Sri Lanka. Het land is voor een groot deel ontbost om er thee- en rubberplantages te vestigen. In mei kwamen meer dan 100 mensen om bij een aardverschuiving.