British Airways worstelt nog altijd met uitval en vertraging

Gisteren moest British Airways alle vluchten vanaf Heathrow en Gatwick schrappen. De IT-problemen zijn vermoedelijk het gevolg van een storing in de stroomvoorziening. De vliegvelden waren overvol; passagiers klaagden erover dat ze geen informatie kregen en dat niemand de verantwoordelijkheid voor de problemen op zich nam.

Dit weekend was het extreem druk doordat de Britten maandag ook nog vrij zijn en veel schoolkinderen vakantie hebben. Ook elders in de wereld vielen gisteren BA-vluchten uit en konden passagiers die wél hadden gevlogen hun koffers niet meer vinden in de chaos.

Compensatie

De Britse vliegmaatschappij heeft gedupeerde passagiers beloofd de kosten van een onverwachte hotelovernachting en maaltijden te zullen compenseren.

BA-directeur Alex Cruz heeft zich verontschuldigd voor de problemen waarmee de passagiers werden opgezadeld. Hij dankte de reizigers voor hun "grote geduld" en toonde begrip voor de frustratie van mensen die zich hadden verheugd op hun vakantievlucht.