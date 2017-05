Kvitová maakt indruk bij rentree op Roland Garros

Kvitová speelde geen duels meer sinds ze in december in haar huis werd overvallen. De dader stak de linkshandige speelster met een mes in haar linkerhand, waarna ze een operatie van vier uur onderging. Pas afgelopen vrijdag besloot Kvitová haar opwachting in Parijs te maken.

De tweevoudig Wimbledonkampioene maakte ondanks haar langdurige afwezigheid een uitstekende indruk. Ze sloeg negen aces en werkte de drie breekkansen die ze tegen kreeg op overtuigende wijze weg.