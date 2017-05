'Deze tijdrit is Dumoulin op het lijf geschreven'

"Tom heeft de power en de snelheid om hier alles uit te halen", vervolgt Lippens. "Als je dat vergelijkt met Nairo Quintana. Die zit altijd op het puntje van zijn zadel en zal nooit in zijn ritme komen. Maar pas op voor Thibaut Pinot, die heeft op het einde van de Giro de beste benen."

Steven Dalebout merkt in Italiƫ dat de meeste mensen hun kaarten op Dumoulin zetten. "Vooraf werd gezegd dat een minuut te doen zou zijn voor Dumoulin. Sommigen zeiden dat het zelfs anderhalve minuut mocht zijn. Maar niks is nog zeker."

Volgens Tjallingii kan het haast niet misgaan voor Dumoulin. "Hij is het meest aerodynamisch en is qua gewicht in het voordeel, omdat hij de zwaarste is en het heuvelaf gaat. Zijn materiaal is ook supergoed en hij neemt zijn verleden als tijdritspecialist mee."