Jongeling Stengs laat AZ weer stralen

Stengs traint het hele seizoen al mee met de eerste selectie, maar zijn wedstrijden speelde hij vooral bij Jong AZ. Met die ploeg werd hij al kampioen in de Tweede Divisie. Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan het succes voor Stengs, maar het had ook heel anders kunnen lopen.

Van Haarlem naar Alkmaar

"Ik ben via HFC Haarlem bij AZ gekomen. Daar heb ik van onder 12 tot onder 19 in de jeugd gespeeld. Maar ik moest een jaar langer in de onder 16 spelen, omdat ik wat achterliep. Dat jaartje heeft me goed gedaan, maar het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen", liet Stengs onlangs weten aan AZtv.

Inmiddels bestaat er bij AZ geen enkele twijfel meer over zijn talent, getuige het nieuwe vijfjarige contract dat de jongeling vrijdag ondertekende. "De beloning voor een goed seizoen", vindt Stengs. Het winnen van de play-offs moet het feest compleet maken.