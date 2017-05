'Vertrek van Klaassen en Sánchez zou een probleem zijn'

Andere middenveldopties zijn talenten Abdelhak Nouri en Frenkie de Jong, evenals Van de Beek net 20 jaar oud,. Zij vormden afgelopen seizoen al het schaduwmiddenveld van Ajax en kwamen ook regelmatig uit in Jong Ajax. Daarachter zit ook nog de 19-jarige Carel Eiting, een nummer 6.

"Ik hoop dat ik Nouri veel ga zien in het eerste", aldus Spaan. "Hij is afgelopen seizoen bijna nooit slecht ingevallen en maakte tien goals en gaf elf assists in de Jupiler League. Hij zou op de plek van Klaassen kunnen spelen, al is hij beter op links."

'Nouri moet spelen of worden verhuurd'

Volgens Kok moet Nouri gaan spelen of worden verhuurd. "Hij is al 20. Bij Utrecht of Heerenveen had hij dit jaar een leuk seizoen in de eredivisie kunnen spelen. Door de komst Ziyech heeft hij nauwelijks gespeeld. Ik ben benieuwd of hij het redt."

"Ze moeten het wel laten zien", stelt ook Spaan. En zo is het. Nouri, De Jong en Van de Beek moeten zich verder ontwikkelen. Daarnaast moeten ze hopen dat Marc Overmars bij een eventueel vertrek van Klaassen op hen vertrouwt.