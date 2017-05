'Ik ben geen Federer die altijd kan pieken op een grandslam'

Robin Haase is op de openingsdag van Roland Garros de enige speler die de Nederlandse eer verdedigt. Op de bescheiden baan 14 treft hij Alex De Minaur, een 18-jarige Australiër die op basis van een wildcard werd toegelaten.

"Het is een redelijk onbekende, jonge speler", zegt de 30-jarige Haase een dag voor zijn partij in de eerste ronde. "Hij liet tijdens de Australian Open echt van zich horen, maar daarna heb ik niet veel meer van hem vernomen. Hij is een betere speler op hardcourt, voor zover ik hoor."

De Minaur, vorig jaar verliezend finalist in het juniorentoernooi van Wimbledon, kreeg een wildcard in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de Franse en Australische tennisbond.