Een stenenregen bij het Amsterdamse station RAI heeft vannacht zeker één auto beschadigd. De stenen vielen van een spoorviaduct op de ondergelegen weg.

Door werkzaamheden aan het spoor was een kier in het viaduct ontstaan, waardoor grint uit het ballastbed liep. Volgens de politie was een grote hoeveelheid stenen op het wegdek terechtgekomen.

De politie vraagt automobilisten die schade hebben zich te melden bij ProRail.